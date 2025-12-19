https://ria.ru/20251219/mir-2063425960.html
США пытаются объединить позиции России и Украины, заявил Рубио
Соединенные Штаты изучают позиции России и Украины по урегулированию и пытаются понять, могут ли они совпасть, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:33:00+03:00
2025-12-19T20:33:00+03:00
2025-12-19T20:49:00+03:00
