20:02 19.12.2025 (обновлено: 20:15 19.12.2025)
Самые трудные вопросы об урегулировании не решены, заявил Рубио
Самые трудные вопросы по урегулированию конфликта на Украине остаются нерешенными, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
украина, сша, марко рубио, в мире
Украина, США, Марко Рубио, В мире
Рубио: самые сложные вопросы урегулирования на Украине остаются напоседок

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Самые трудные вопросы по урегулированию конфликта на Украине остаются нерешенными, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думаю, что мы добились определенного прогресса, но нам еще предстоит пройти немалый путь. И, разумеется, самые сложные вопросы всегда остаются напоследок", - сказал Рубио журналистам.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин заявил, что в вопросе урегулирования на Украине мяч на стороне Запада
Вчера, 14:25
 
УкраинаСШАМарко РубиоВ мире
 
 
