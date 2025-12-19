https://ria.ru/20251219/minstroy-2063444823.html
Минстрой рассказал о ситуации с жильем в приграничных районах России
Минстрой рассказал о ситуации с жильем в приграничных районах России - РИА Новости, 19.12.2025
Минстрой рассказал о ситуации с жильем в приграничных районах России
Средства на обеспечение жильем были выделены в 2023-2025 годах почти 4,8 тысячи семей в Белгородской области, свыше 15,9 тысячи семей в Курской области и 92... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T23:05:00+03:00
2025-12-19T23:05:00+03:00
2025-12-19T23:06:00+03:00
жилье
россия
белгородская область
курская область
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052514439_0:198:1136:836_1920x0_80_0_0_3d80f3f8b5447ac7d9c4803f519d8834.jpg
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063404429.html
https://ria.ru/20251219/kursk-2063430409.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052514439_0:92:1136:943_1920x0_80_0_0_33a93c6b1dc3c3023fb817bc68d22bab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, белгородская область, курская область, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир путин, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Жилье, Россия, Белгородская область, Курская область, Ирек Файзуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
Минстрой рассказал о ситуации с жильем в приграничных районах России
Минстрой выделил средства на жилье для более 20 тысяч семей из приграничья
МОСКВА, 19 дек – РИА Недвижимость. Средства на обеспечение жильем были выделены в 2023-2025 годах почти 4,8 тысячи семей в Белгородской области, свыше 15,9 тысячи семей в Курской области и 92 семьям в Брянской, рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
Ранее во время прямой линии президента России Владимира Путина была озвучена просьба о проработке федеральными и региональными властями обоснований для выплаты компенсации жителям приграничных районов за утраченное из-за обстрелов ВСУ второе жилье.
Глава строительного ведомства, комментируя прозвучавшее обращение, заметил, что ситуация по утраченному жилью и восстановлению инфраструктуры в приграничных регионах находится на особом контроле федерального центра и непосредственно Минстроя России.
"Всего за 2023-2025 годы выделены средства на обеспечение жильем в Белгородской области 4798 семей и капитальный ремонт 4679 домов, на выплаты за наем жилья 6130 семьям. В Курской области – на обеспечение жильем 15914 семей и капитальный ремонт 948 домов и на наем жилья для 21 тысячи семей. В Брянской области – на обеспечение жильем 92 семей", – уточнил цифры Файзуллин.
Министр добавил, что по поручению главы государства уже прорабатывается возможность выплат гражданам за утраченное или поврежденное жилье, которое находится в долевой собственности. Также рассматривается возможность в отдельных случаях предусмотреть выплаты незащищенным категориям граждан однократно и за второе утраченное или поврежденное жилье для соблюдения их жилищных прав.
"Вопрос обсуждается с Генпрокуратурой, Минфином, Федеральным Казначейством, сейчас проводятся необходимые регламентные процедуры", – заключил Файзуллин.