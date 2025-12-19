Минстрой рассказал о ситуации с жильем в приграничных районах России

МОСКВА, 19 дек – РИА Недвижимость. Средства на обеспечение жильем были выделены в 2023-2025 годах почти 4,8 тысячи семей в Белгородской области, свыше 15,9 тысячи семей в Курской области и 92 семьям в Брянской, рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Ранее во время прямой линии президента России Владимира Путина была озвучена просьба о проработке федеральными и региональными властями обоснований для выплаты компенсации жителям приграничных районов за утраченное из-за обстрелов ВСУ второе жилье.

Глава строительного ведомства, комментируя прозвучавшее обращение, заметил, что ситуация по утраченному жилью и восстановлению инфраструктуры в приграничных регионах находится на особом контроле федерального центра и непосредственно Минстроя России.

"Всего за 2023-2025 годы выделены средства на обеспечение жильем в Белгородской области 4798 семей и капитальный ремонт 4679 домов, на выплаты за наем жилья 6130 семьям. В Курской области – на обеспечение жильем 15914 семей и капитальный ремонт 948 домов и на наем жилья для 21 тысячи семей. В Брянской области – на обеспечение жильем 92 семей", – уточнил цифры Файзуллин.

Министр добавил, что по поручению главы государства уже прорабатывается возможность выплат гражданам за утраченное или поврежденное жилье, которое находится в долевой собственности. Также рассматривается возможность в отдельных случаях предусмотреть выплаты незащищенным категориям граждан однократно и за второе утраченное или поврежденное жилье для соблюдения их жилищных прав.