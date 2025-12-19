Рейтинг@Mail.ru
МО Белоруссии прокомментировало размещение ядерного оружия на Украине
19.12.2025
МО Белоруссии прокомментировало размещение ядерного оружия на Украине
Минск спокойно относится к идее размещения ядерного оружия на Украине, так как это прежде всего фактор стратегического сдерживания, а не нападения, заявил глава РИА Новости, 19.12.2025
Дворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Минск спокойно относится к идее размещения ядерного оружия на Украине, так как это прежде всего фактор стратегического сдерживания, а не нападения, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Спокойно", - сказал министр журналистам, отвечая на вопрос об отношении Минска к идее размещения на Украине европейского ядерного оружия в качестве гарантии безопасности.
Хренин пояснил, что ядерное оружие - фактор стратегического сдерживания. Он подчеркнул, что обычно ядерное оружие размещается не для того, чтобы проявлять агрессию, а чтобы агрессор не проявлял ее.
