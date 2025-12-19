https://ria.ru/20251219/minpromtorg-2063401178.html
Минпромторг планирует поставку импортозамещенных самолетов в 2026 году
Минпромторг планирует поставку импортозамещенных самолетов в 2026 году
Минпромторг РФ сохраняет планы по началу поставок импортозамещенных российских самолетов МС-21 и SJ-100 в 2026 году, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 19.12.2025
Минпромторг планирует поставку импортозамещенных самолетов в 2026 году
Минпромторг планирует поставку российских самолетов MC-21 и SJ-100 в 2026 году