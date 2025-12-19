Рейтинг@Mail.ru
18:32 19.12.2025 (обновлено: 19:06 19.12.2025)
Минпромторг планирует поставку импортозамещенных самолетов в 2026 году
Минпромторг планирует поставку импортозамещенных самолетов в 2026 году

Полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет")
Полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет"). Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ сохраняет планы по началу поставок импортозамещенных российских самолетов МС-21 и SJ-100 в 2026 году, говорится в сообщении министерства.
"Начало поставок самолетов МС-21 и SJ-100 запланировано на 2026 год", — говорится в сообщении.
Крупным заказчиком самолетов МС-21 является группа "Аэрофлот". Она рассчитывает до 2030 года получить 108 таких самолетов, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
Всего в РФ в период с 2024 по 2030 год перевозчики должны получить 990 гражданских самолетов с учетом успешной программы импортозамещения, в том числе 142 единицы SSJ-New и 270 единиц МС-21-310.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
