Стала известна минимальная розничная цена водки в 2026 году
18:45 19.12.2025 (обновлено: 20:21 19.12.2025)
Стала известна минимальная розничная цена водки в 2026 году
Минфин утвердил минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28 процентов с 1 января 2026 года, соответствующий приказ опубликован на официальном... РИА Новости, 19.12.2025
Стала известна минимальная розничная цена водки в 2026 году

Минимальная розничная цена водки с января составит 409 рублей за пол-литра

Водка "Столичная"
Водка Столичная - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Водка "Столичная". Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Минфин утвердил минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28 процентов с 1 января 2026 года, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, стоимость 0,5 литра водки составит минимум 409 рублей. Бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового или ромового дистиллятов с выдержкой не менее трех лет обойдется по меньшей мере в 605 рублей, а коньяк и виски с такой же выдержкой — в 755.
Сейчас цены на эти напитки составляют 349, 472 и 651 рубль соответственно.
Другим приказом устанавливается новая минимальная закупочная цена этилового спирта — 84 рубля за литр.
