https://ria.ru/20251219/minfin-2063405997.html
Стала известна минимальная розничная цена водки в 2026 году
Стала известна минимальная розничная цена водки в 2026 году - РИА Новости, 19.12.2025
Стала известна минимальная розничная цена водки в 2026 году
Минфин утвердил минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28 процентов с 1 января 2026 года, соответствующий приказ опубликован на официальном... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:45:00+03:00
2025-12-19T18:45:00+03:00
2025-12-19T20:21:00+03:00
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
алкоголь
водка
коньяк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571676733_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_876f8c49162dfd6d12cfc733c331e35b.jpg
https://ria.ru/20251213/alkogol-2061791190.html
https://ria.ru/20251218/gosduma-2062923512.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571676733_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_e70d7e7164cf08ebdebaabcacb85403e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, алкоголь, водка, коньяк, общество
Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Россия, Алкоголь, Водка, Коньяк, Общество
Стала известна минимальная розничная цена водки в 2026 году
Минимальная розничная цена водки с января составит 409 рублей за пол-литра