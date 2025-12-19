Миляев: Тульская область стремится стать территорией семейного счастья

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тульская область движется вперед в вопросах социальной сферы, цель властей – сделать регион территорией семейного счастья, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Глава области прокомментировал прямую линию "Итоги года с Владимиром Путиным ". Миляев и члены правительства Тульской области смотрели ее из Ситуационного центра.

« "В течение более четырех часов президент ответил на огромное количество разноплановых вопросов о внешней и внутренней политике, поступивших от журналистов и жителей нашей страны", – приводит пресс-служба регправительства слова Миляева.

Губернатор отметил, что в центре внимания были вопросы, связанные с проведением специальной военной операции, поддержкой участников спецоперации и членов их семей.

"Отдельно Владимир Путин отметил регионы, которые масштабируют проект "Время Героев". Тульская область – не исключение. Мы одними из первых по поручению Президента внедрили свой проект "Герой 71", который повторяет федеральный проект, но в то же время насыщен дополнительными модулями", – сказал Миляев

Он напомнил, что на сегодняшний день проект состоит из 15 модулей.

"Каждый наш герой, возвращающийся из зоны СВО, имеет возможность определить направление, которое ему интересно с точки зрения трудоустройства, получения образования, участия в молодежной политике, в общественно-политической жизни нашего региона и так далее. Этому вопросу мы уделяем особое, самое серьезное и пристальное внимание", – заверил губернатор области.

Также в центре внимания были вопросы социальной сферы.

"Президент отдельно говорил о мерах поддержки материнства и детства. Мы в этой части тоже движемся вперед. В регионе действует более 50 мер поддержки, которыми воспользовались более 67 тысяч семей. Мы определили стратегию "Тульская область – территория семейного счастья". Это цель, к достижению которой мы будем стремиться. С учетом слов президента можно сказать, что мы идем в правильном русле", – подчеркнул Миляев.

Губернатор региона также заявил, что в Тульской области реализуют большой комплекс мероприятий в рамках национальных проектов. При этом при их реализации власти ориентируются на то, что каждый проект должен быть нацелен на человека и на повышение качества жизни людей.