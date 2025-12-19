Лавров обсудит с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений

КАИР, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает обсудить с главой МИД Мавритании Мохамедом Салемом ульд Мерзуком вопросы развития двусторонних отношений и совместные действия на международные арене.