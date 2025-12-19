https://ria.ru/20251219/mid-2063420324.html
Лавров обсудит с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений
Лавров обсудит с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров обсудит с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает обсудить с главой МИД Мавритании Мохамедом Салемом ульд Мерзуком вопросы развития... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:59:00+03:00
2025-12-19T19:59:00+03:00
2025-12-19T19:59:00+03:00
в мире
россия
мавритания
каир (город)
сергей лавров
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20251216/partnerstvo-2062219232.html
россия
мавритания
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мавритания, каир (город), сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Мавритания, Каир (город), Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудит с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений
Лавров намерен обсудить с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений