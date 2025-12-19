Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудит с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/mid-2063420324.html
Лавров обсудит с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений
Лавров обсудит с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров обсудит с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает обсудить с главой МИД Мавритании Мохамедом Салемом ульд Мерзуком вопросы развития... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:59:00+03:00
2025-12-19T19:59:00+03:00
в мире
россия
мавритания
каир (город)
сергей лавров
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20251216/partnerstvo-2062219232.html
россия
мавритания
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мавритания, каир (город), сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Мавритания, Каир (город), Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудит с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений

Лавров намерен обсудить с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает обсудить с главой МИД Мавритании Мохамедом Салемом ульд Мерзуком вопросы развития двусторонних отношений и совместные действия на международные арене.
"Сегодня у нас с вами хорошая возможность на полях этого форума посмотреть, как развиваются наши двусторонние отношения, как мы сотрудничаем в различных областях, а также (поговорить - ред.) о наших совместных действиях на международной арене, в ООН и по африканской проблематике", - сказал Лавров на встрече с мавританским коллегой, которая проходит на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.
Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она стала первой в таком формате на африканской земле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Новая реальность российско-африканского партнерства
16 декабря, 08:00
 
В миреРоссияМавританияКаир (город)Сергей ЛавровООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала