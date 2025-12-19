Рейтинг@Mail.ru
Россия и Египет обсуждают расширение авиасообщения, сообщил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/mid-2063356347.html
Россия и Египет обсуждают расширение авиасообщения, сообщил Лавров
Россия и Египет обсуждают расширение авиасообщения, сообщил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
Россия и Египет обсуждают расширение авиасообщения, сообщил Лавров
Москва и Каир обсуждают расширение прямого авиасообщения между Россией и курортами Египта, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:03:00+03:00
2025-12-19T17:03:00+03:00
египет
москва
каир (город)
сергей лавров
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063326547_0:147:3168:1929_1920x0_80_0_0_0cf4b1df970658f0f81a26a5efd83849.jpg
https://ria.ru/20251218/egipet-2062985468.html
египет
москва
каир (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063326547_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d5d8cea00f06cbc0dafd4e399fd8db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, москва, каир (город), сергей лавров, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Египет, Москва, Каир (город), Сергей Лавров, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия и Египет обсуждают расширение авиасообщения, сообщил Лавров

Лавров: Россия и Египет обсуждают расширение прямого авиасообщения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Москва и Каир обсуждают расширение прямого авиасообщения между Россией и курортами Египта, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Египетские курорты давно являются одним из любимых зарубежных мест отдыха для россиян... Готовим сейчас расширение прямого авиационного сообщения между нашей страной и египетскими курортами", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта по итогам переговоров.
Туристка фотографирует пирамиды и большого сфинкса - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Египте двух российских туристов бесплатно разместили в гостинице
18 декабря, 17:08
 
ЕгипетМоскваКаир (город)Сергей ЛавровРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала