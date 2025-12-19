https://ria.ru/20251219/mid-2063356347.html
Россия и Египет обсуждают расширение авиасообщения, сообщил Лавров
Россия и Египет обсуждают расширение авиасообщения, сообщил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
Россия и Египет обсуждают расширение авиасообщения, сообщил Лавров
Москва и Каир обсуждают расширение прямого авиасообщения между Россией и курортами Египта, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:03:00+03:00
2025-12-19T17:03:00+03:00
2025-12-19T17:03:00+03:00
египет
москва
каир (город)
сергей лавров
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063326547_0:147:3168:1929_1920x0_80_0_0_0cf4b1df970658f0f81a26a5efd83849.jpg
https://ria.ru/20251218/egipet-2062985468.html
египет
москва
каир (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063326547_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d5d8cea00f06cbc0dafd4e399fd8db0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, москва, каир (город), сергей лавров, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Египет, Москва, Каир (город), Сергей Лавров, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия и Египет обсуждают расширение авиасообщения, сообщил Лавров
Лавров: Россия и Египет обсуждают расширение прямого авиасообщения