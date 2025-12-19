Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о росте товарооборота с Египтом - РИА Новости, 19.12.2025
16:51 19.12.2025
Лавров рассказал о росте товарооборота с Египтом
Лавров рассказал о росте товарооборота с Египтом - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров рассказал о росте товарооборота с Египтом
Товарооборот России с Египтом вырос на 12% за первые девять месяцев 2025 года, и стороны намерены далее укреплять сотрудничество в торгово-экономическое сфере,... РИА Новости, 19.12.2025
россия, египет, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Египет, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Лавров рассказал о росте товарооборота с Египтом

Лавров сообщил о росте товарооборота России и Египта на 12% за девять месяцев

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги России и Египта
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги России и Египта. Архивное фото
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Товарооборот России с Египтом вырос на 12% за первые девять месяцев 2025 года, и стороны намерены далее укреплять сотрудничество в торгово-экономическое сфере, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"За первые девять месяцев рост товарооборота составил 12%", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с египетским коллегой.
Он уточнил, что в 2024 году товарооборот стран составил 9,3 миллиарда долларов. Лавров также подчеркнул обоюдное желание наращивать взаимодействие в торгово-экономическое сфере.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия признательна Египту за позицию по Украине, заявил Лавров
Вчера, 15:47
 
Россия Египет Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) В мире
 
 
