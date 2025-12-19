Лавров рассказал о росте товарооборота с Египтом

КАИР, 19 дек - РИА Новости. Товарооборот России с Египтом вырос на 12% за первые девять месяцев 2025 года, и стороны намерены далее укреплять сотрудничество в торгово-экономическое сфере, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.