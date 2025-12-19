https://ria.ru/20251219/mid-2063350426.html
Лавров рассказал о росте товарооборота с Египтом
Лавров рассказал о росте товарооборота с Египтом
Лавров рассказал о росте товарооборота с Египтом
Товарооборот России с Египтом вырос на 12% за первые девять месяцев 2025 года, и стороны намерены далее укреплять сотрудничество в торгово-экономическое сфере,... РИА Новости, 19.12.2025
россия
египет
