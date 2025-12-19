Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство в Гамбии откроется в ближайшее время, сообщил МИД - РИА Новости, 19.12.2025
14:43 19.12.2025
Российское посольство в Гамбии откроется в ближайшее время, сообщил МИД
Российское посольство в Гамбии откроется в ближайшее время, сообщил МИД
Посольство России в Гамбии начнет работу в ближайшее время и, по мнению глав МИД двух стран, должно поспособствовать наращиванию двустороннего сотрудничества,... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
россия
гамбия
каир (город)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
гамбия
каир (город)
в мире, россия, гамбия, каир (город), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Гамбия, Каир (город), Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Российское посольство в Гамбии откроется в ближайшее время, сообщил МИД

МИД сообщил о скором открытии российского посольства в Гамбии

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Посольство России в Гамбии начнет работу в ближайшее время и, по мнению глав МИД двух стран, должно поспособствовать наращиванию двустороннего сотрудничества, сообщает МИД РФ.
По сообщению внешнеполитического ведомства, на полях министерской конференции Россия-Африка в Каире глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Гамбии Серинг Нджай отметили настрой стран на развитие традиционно дружественных отношений. В частности, речь идет об углублении политического диалога, наращивании сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях, следует из сообщения.
"С обеих сторон с удовлетворением констатировано, что более эффективному решению упомянутых задач должно способствовать открытие в ближайшее время посольства Российской Федерации в Банжуле", - говорится в сообщении.
Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка проходит в Каире 19-20 декабря.
