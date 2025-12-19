В МИД заявили, размещение войск НАТО на Украине неприемлемо для России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не пойдет на компромиссы в отношении размещения на территории Украины натовских контингентов, ударных вооружений и членства Украины в НАТО, это все абсолютно неприемлемо, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.