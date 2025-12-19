Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, размещение войск НАТО на Украине неприемлемо для России - РИА Новости, 19.12.2025
07:40 19.12.2025
В МИД заявили, размещение войск НАТО на Украине неприемлемо для России
В МИД заявили, размещение войск НАТО на Украине неприемлемо для России
в мире
украина
россия
москва
александр грушко
стив уиткофф
джаред кушнер
нато
украина
россия
москва
в мире, украина, россия, москва, александр грушко, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Москва, Александр Грушко, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не пойдет на компромиссы в отношении размещения на территории Украины натовских контингентов, ударных вооружений и членства Украины в НАТО, это все абсолютно неприемлемо, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Членство Украины в Североатлантическом блоке, а также размещение на ее территории натовских воинских контингентов и ударных вооружений. Для нас это абсолютно неприемлемо. Много раз об этом говорили и разъясняли нашу позицию, она хорошо известна", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, по каким вопросам в рамках украинского урегулирования, связанным с НАТО, Москва не готова идти на компромисс.
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
В миреУкраинаРоссияМоскваАлександр ГрушкоСтив УиткоффДжаред КушнерНАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
