В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО
В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО - РИА Новости, 19.12.2025
В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО
Россия только на взаимной основе готова зафиксировать юридически обязывающие гарантии со странами НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T05:43:00+03:00
2025-12-19T05:43:00+03:00
2025-12-19T06:13:00+03:00
В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО
МИД: РФ готова к гарантиям безопасности с НАТО только на взаимной основе
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия только на взаимной основе готова зафиксировать юридически обязывающие гарантии со странами НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин
неоднократно подчеркивал, что у нас агрессивных планов в отношении государств НАТО
не было и нет. И мы готовы зафиксировать юридически обязывающие гарантии безопасности, но только, разумеется, на взаимной основе", — сказал Грушко
Он напомнил, что Россия
в конце 2021 года предложила США
и НАТО заключить соглашения о гарантиях безопасности, но Вашингтон
и Брюссель
в тот момент их отвергли. А сегодня, отметил Грушко, генсек НАТО Марк Рютте
заявляет о том, что "после Украины" "следующая цель для России – это мы".
"Своими делами Североатлантический альянс и его европейские страны-члены подтверждают эти слова. Активно готовятся к "неминуемому", как они считают, вооруженному конфликту с нашей страной", — сказал замминистра.
В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Киева, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности блока на Украине. Москва также заявила о необходимости официально отказаться от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о возможности членства Киева и Тбилиси. По итогам переговоров с США в 2022 году Россия этих гарантий не получила.