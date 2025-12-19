Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО
05:43 19.12.2025 (обновлено: 06:13 19.12.2025)
В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО
В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО - РИА Новости, 19.12.2025
В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО
Россия только на взаимной основе готова зафиксировать юридически обязывающие гарантии со странами НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр... РИА Новости, 19.12.2025
В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО

МИД: РФ готова к гарантиям безопасности с НАТО только на взаимной основе

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия только на взаимной основе готова зафиксировать юридически обязывающие гарантии со странами НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у нас агрессивных планов в отношении государств НАТО не было и нет. И мы готовы зафиксировать юридически обязывающие гарантии безопасности, но только, разумеется, на взаимной основе", — сказал Грушко.
Он напомнил, что Россия в конце 2021 года предложила США и НАТО заключить соглашения о гарантиях безопасности, но Вашингтон и Брюссель в тот момент их отвергли. А сегодня, отметил Грушко, генсек НАТО Марк Рютте заявляет о том, что "после Украины" "следующая цель для России – это мы".
"Своими делами Североатлантический альянс и его европейские страны-члены подтверждают эти слова. Активно готовятся к "неминуемому", как они считают, вооруженному конфликту с нашей страной", — сказал замминистра.
В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Киева, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности блока на Украине. Москва также заявила о необходимости официально отказаться от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о возможности членства Киева и Тбилиси. По итогам переговоров с США в 2022 году Россия этих гарантий не получила.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России
