В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО

В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Киева, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности блока на Украине. Москва также заявила о необходимости официально отказаться от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о возможности членства Киева и Тбилиси. По итогам переговоров с США в 2022 году Россия этих гарантий не получила.