В МИД назвали чрезвычайную экономическую ситуацию в ЕС следствием санкций
В МИД назвали чрезвычайную экономическую ситуацию в ЕС следствием санкций
Чрезвычайная экономическая ситуация наблюдается в ЕС, что является следствием антироссийской санкционной политики, заявил директор департамента европейских... РИА Новости, 19.12.2025
2025
