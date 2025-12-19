https://ria.ru/20251219/mid-2063075281.html
В МИД назвали условия для возобновления диалога с НАТО
В МИД назвали условия для возобновления диалога с НАТО - РИА Новости, 19.12.2025
В МИД назвали условия для возобновления диалога с НАТО
Москва открыта к разговору, если НАТО будет готова отказаться от антироссийской позиции и пойти на диалог, заявил директор департамента европейских проблем... РИА Новости, 19.12.2025
В МИД назвали условия для возобновления диалога с НАТО
МИД: РФ открыта к разговору, если НАТО откажется от антироссийской позиции