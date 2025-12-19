Рейтинг@Mail.ru
ЕС не отказался от планов по похищению активов России, заявил Медведев
10:25 19.12.2025 (обновлено: 10:34 19.12.2025)
ЕС не отказался от планов по похищению активов России, заявил Медведев
ЕС не отказался от планов по похищению активов России, заявил Медведев - РИА Новости, 19.12.2025
ЕС не отказался от планов по похищению активов России, заявил Медведев
Европа не отказалась от планов в дальнейшем похитить российские активы, но временно "залегла на дно" в этом вопросе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:25:00+03:00
2025-12-19T10:34:00+03:00
россия
евросоюз
экономика
европа
в мире
бельгия
дмитрий медведев
фридрих мерц
россия
европа
бельгия
россия, евросоюз, экономика, европа, в мире, бельгия, дмитрий медведев, фридрих мерц, эммануэль макрон, еврокомиссия
Россия, Евросоюз, Экономика, Европа, В мире, Бельгия, Дмитрий Медведев, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия
ЕС не отказался от планов по похищению активов России, заявил Медведев

Медведев: ЕС не отказался от планов по похищению активов России, но залег на дно

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Европа не отказалась от планов в дальнейшем похитить российские активы, но временно "залегла на дно" в этом вопросе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита заявил, что все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Он также отметил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала.
"Брюссельские воры не отказались от своих планов в дальнейшем совершить ограбление или кражу ("скачок" на уголовном арго), о чём старая лярва Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред.) ночью сообщила блатному европейскому сообществу. Чтобы не прослыть ссученными среди местного преступного мира, брюссельская кодла решила временно залечь на дно", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с замороженными активами РФ.
Кроме того, зампред Совбеза РФ отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу не удалось "продавить своих решений на состоявшемся ночью брюссельском сборище" в вопросе поддержки Киева.
"Приглашённые из ряда других стран ЕС участники отказались от взносов в европейский общак на поддержку киевских крыс", - добавил он.
СМИ: многие европейцы не верят словам фон дер Ляйен о поддержке Украины
РоссияЕвросоюзЭкономикаЕвропаВ миреБельгияДмитрий МедведевФридрих МерцЭммануэль МакронЕврокомиссия
 
 
