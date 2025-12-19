МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Евросоюзе испугались пойти на открытое похищение российских активов, признав "старшинство академиков из Вашингтона", считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.