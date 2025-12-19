МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Евросоюзе испугались пойти на открытое похищение российских активов, признав "старшинство академиков из Вашингтона", считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Комментируя решения ЕС, зампред Совбеза назвал саммит Евросоюза по российским активам "воровским сходняком".
"Во-первых, участники сходки испугались пойти на "гоп-стоп" – или открытое похищение российских денег (совершить грабёж активов России, временно находящихся у запуганного ростовщика – Евроклира). Во-вторых, сходняк показал, что есовские блатные признали старшинство академиков из Вашингтона, прямо возражавших против гоп-стопа. Авторитет американских законников оказался существенно выше, чем желание брюссельских сявок самостоятельно поехать на гастроли", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.