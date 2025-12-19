Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал саммит ЕС по российским активам воровским сходняком
10:23 19.12.2025 (обновлено: 10:34 19.12.2025)
Медведев назвал саммит ЕС по российским активам воровским сходняком
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал саммит Евросоюза по российским активам "воровским сходняком". РИА Новости, 19.12.2025
евросоюз, россия, дмитрий медведев, брюссель, единая россия, украина
Евросоюз, Россия, Дмитрий Медведев, Брюссель, Единая Россия, Украина

Медведев назвал саммит ЕС по российским активам воровским сходняком

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал саммит Евросоюза по российским активам "воровским сходняком".
"Европейские криминальные новости. Воровской сходняк ("саммит Евросоюза") в Брюсселе принял ряд важных для уголовного мира решений. Они попали в так называемый брюссельский прогон, о котором ночью объявили "есовские" блатные", - написал Медведев в Telegram-канале.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
