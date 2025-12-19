https://ria.ru/20251219/medvedev-2063128004.html
Медведев назвал саммит ЕС по российским активам воровским сходняком
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал саммит Евросоюза по российским активам "воровским сходняком". РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063105694.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
