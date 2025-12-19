Рейтинг@Mail.ru
Малийский министр гордится тем, что получил высшее образование в России - РИА Новости, 19.12.2025
22:28 19.12.2025
Малийский министр гордится тем, что получил высшее образование в России
Малийский министр гордится тем, что получил высшее образование в России
Министр высшего образования и научных исследований Мали Бурема Кансай заявил в разговоре с РИА Новости, что гордится тем, что учился в России. РИА Новости, 19.12.2025
в мире
африка
россия
санкт-петербургский государственный университет
каир (город)
африка
россия
каир (город)
в мире, африка, россия, санкт-петербургский государственный университет, каир (город)
В мире, Африка, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Каир (город)
РИА Новости: малийский министр Кансай гордится, что он выпускник СПбГУ

КАИР, 19 дек - РИА Новости. Министр высшего образования и научных исследований Мали Бурема Кансай заявил в разговоре с РИА Новости, что гордится тем, что учился в России.
"Я горжусь тем, что учился в России. Это очень хорошее образование, которое позволяет нам здесь в Африке работать эффективно", - сказал Кансай на полях Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка", проходящей в египетской столице Каире.
Малийский министр, являющийся выпускником СПбГУ и прекрасно владеющий русским языком, отметил, что у него остались очень хорошие воспоминания от жизни в России.
"В то время приехали студенты из многих стран Африки, Латинской Америки и других регионов мира. Это было очень интересное время. Первая часть моего пребывания в России совпала с распадом СССР, были трудные времена, но всегда было весело", - поделился Кансай.
Вторая министерская конференция Форума партнерства "Россия - Африка" проходит в Каире 19-20 декабря. Это первое мероприятие в таком формате на африканской земле.
В миреАфрикаРоссияСанкт-Петербургский государственный университетКаир (город)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
