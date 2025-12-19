Макрон назвал итоги саммита ЕС хорошими для Украины

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "очень хорошими" для Украины итоги саммита Евросовета, несмотря на то, что страны приняли решение о выделении Киеву кредита под гарантии бюджета ЕС, а не за счет замороженных активов РФ.