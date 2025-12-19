https://ria.ru/20251219/makron-2063103369.html
Макрон назвал замороженные активы рычагом давления на Россию
Макрон назвал замороженные активы рычагом давления на Россию - РИА Новости, 19.12.2025
Макрон назвал замороженные активы рычагом давления на Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные российские активы одним из главных рычагов давления на Россию. РИА Новости, 19.12.2025
Макрон назвал замороженные активы рычагом давления на Россию
Макрон назвал замороженные активы одним из главных рычагов давления на Россию