У ЕС нет сроков для работы по использованию активов России, заявил Макрон

БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Евросоюз после решения о кредите Киеву под гарантии бюджета ЕС, а не за счет активов РФ не установил никаких сроков для продолжения работы по использованию замороженных активов РФ в качестве основы для финансирования Украины, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.