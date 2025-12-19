Рейтинг@Mail.ru
07:51 19.12.2025 (обновлено: 12:25 19.12.2025)
У ЕС нет сроков для работы по использованию активов России, заявил Макрон
© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025
БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Евросоюз после решения о кредите Киеву под гарантии бюджета ЕС, а не за счет активов РФ не установил никаких сроков для продолжения работы по использованию замороженных активов РФ в качестве основы для финансирования Украины, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.
До этого французский лидер заявил, что ЕС продолжит работу над методами использования замороженных российских средств.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Макрон прокомментировал решение ЕС о кредите Украине
Вчера, 07:37
"Надлежащих и официальных сроков для второго варианта нет, поскольку первый был уже согласован", - сказал Макрон по итогам саммита ЕС.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Макрон прокомментировал выдачу кредита ЕС Киеву
Вчера, 07:24
 
