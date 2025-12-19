Макрон прокомментировал решение ЕС о кредите Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025

© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025

БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз после решения о кредите Киеву под гарантии бюджета ЕС, а не за счет активов РФ продолжит работу над методами использования замороженных российских средств для финансирования Украины.

"Работа продолжится над другими методами для того, чтобы иметь возможность использовать эти российские активы, возможно, для привлечения финансирования", - сказал он по итогам саммита ЕС.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.

Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.