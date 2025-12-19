Макрон прокомментировал решение ЕС о кредите Украине

https://ria.ru/20251219/makron-2063101932.html
Макрон: ЕС продолжит работу над методами использования замороженных активов РФ
БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз после решения о кредите Киеву под гарантии бюджета ЕС, а не за счет активов РФ продолжит работу над методами использования замороженных российских средств для финансирования Украины.
"Работа продолжится над другими методами для того, чтобы иметь возможность использовать эти российские активы, возможно, для привлечения финансирования", - сказал он по итогам саммита ЕС.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.