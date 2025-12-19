https://ria.ru/20251219/makron-2063100973.html
Макрон прокомментировал выдачу кредита ЕС Киеву
Макрон прокомментировал выдачу кредита ЕС Киеву - РИА Новости, 19.12.2025
Макрон прокомментировал выдачу кредита ЕС Киеву
Лидеры стран ЕС увязали закупку вооружений Украиной за счёт кредита в 90 миллиардов евро с приобретением оружия у производителей из ЕС, заявил глава президент... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T07:24:00+03:00
2025-12-19T07:24:00+03:00
2025-12-19T12:49:00+03:00
украина
киев
франция
эммануэль макрон
антониу кошта
евросовет
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063118545_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_63de775b49d2842331811f38e3135ad6.jpg
https://ria.ru/20251219/orban-2063100164.html
украина
киев
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063118545_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f8024a0a9ce61e38195157fc40153807.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, франция, эммануэль макрон, антониу кошта, евросовет, евросоюз
Украина, Киев, Франция, Эммануэль Макрон, Антониу Кошта, Евросовет, Евросоюз
Макрон прокомментировал выдачу кредита ЕС Киеву
Макрон: Киев на кредит ЕС закупит оружие в Европе