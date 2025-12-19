Рейтинг@Mail.ru
Макрон прокомментировал выдачу кредита ЕС Киеву - РИА Новости, 19.12.2025
07:24 19.12.2025 (обновлено: 12:49 19.12.2025)
Макрон прокомментировал выдачу кредита ЕС Киеву
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Лидеры стран ЕС увязали закупку вооружений Украиной за счёт кредита в 90 миллиардов евро с приобретением оружия у производителей из ЕС, заявил глава президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт замороженных активов РФ.
"Мы позаботились о том, чтобы ввести жёсткое европейское предпочтение для нашей оборонной промышленности и для украинской", - сказал он.
