Макрон подтвердил, что кредит Киеву предназначен для продолжения конфликта
07:10 19.12.2025 (обновлено: 12:52 19.12.2025)
Макрон подтвердил, что кредит Киеву предназначен для продолжения конфликта
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025
БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета, что кредит ЕС Украине в 90 миллиардов евро предназначен для того, чтобы Киев мог продолжать финансировать свои военные усилия.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
"Это решение оказалось наиболее реалистичным и практичным, чтобы гарантировать, что Украина с 2026 года будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий", - сказал Макрон.
Заголовок открываемого материала