https://ria.ru/20251219/makron-2063099757.html
Макрон подтвердил, что кредит Киеву предназначен для продолжения конфликта
Макрон подтвердил, что кредит Киеву предназначен для продолжения конфликта - РИА Новости, 19.12.2025
Макрон подтвердил, что кредит Киеву предназначен для продолжения конфликта
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета, что кредит ЕС Украине в 90 миллиардов евро предназначен для... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T07:10:00+03:00
2025-12-19T07:10:00+03:00
2025-12-19T12:52:00+03:00
в мире
украина
киев
франция
эммануэль макрон
антониу кошта
евросовет
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063176504_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_9964ba1ccd96a969b899a6cb0f7accbc.jpg
https://ria.ru/20251219/sanktsii-2063099576.html
украина
киев
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063176504_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_38d8f4f9e85d7c3bb7998ea719770518.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, франция, эммануэль макрон, антониу кошта, евросовет, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Франция, Эммануэль Макрон, Антониу Кошта, Евросовет, Евросоюз
Макрон подтвердил, что кредит Киеву предназначен для продолжения конфликта
Макрон: кредит ЕС для Киева предназначен для продолжения конфликта