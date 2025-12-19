Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным

"Нам, европейцам и украинцам, необходимо выработать формат для возобновления полноценных переговоров, иначе мы продолжаем обсуждать все между собой, тогда как отдельные посредники ведут переговоры с россиянами самостоятельно, что не является оптимальным вариантом", — сказал он на пресс-конференции по итогам Евросовета.