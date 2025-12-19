Рейтинг@Mail.ru
Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
06:21 19.12.2025 (обновлено: 09:48 19.12.2025)
Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным
Европейским странам было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 19.12.2025
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Европейским странам было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Нам, европейцам и украинцам, необходимо выработать формат для возобновления полноценных переговоров, иначе мы продолжаем обсуждать все между собой, тогда как отдельные посредники ведут переговоры с россиянами самостоятельно, что не является оптимальным вариантом", — сказал он на пресс-конференции по итогам Евросовета.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
По словам Макрона, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Украину, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с Москвой.
В июле президенты России и Франции провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также удары США по иранским ядерным объектам. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.
Как тогда отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, беседа была содержательной. По данным агентства France Press со ссылкой на Елисейский дворец, Париж подтвердил намерение продолжить контакты с Москвой.
