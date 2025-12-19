https://ria.ru/20251219/makron-2063095986.html
Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным
РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Европейским странам было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Нам, европейцам и украинцам, необходимо выработать формат для возобновления полноценных переговоров, иначе мы продолжаем обсуждать все между собой, тогда как отдельные посредники ведут переговоры с россиянами самостоятельно, что не является оптимальным вариантом", — сказал он на пресс-конференции по итогам Евросовета.
По словам Макрона, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Украину, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с Москвой.
В июле президенты России и Франции провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также удары США
по иранским ядерным объектам. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку
Как тогда отметил представитель Кремля Дмитрий Песков
, беседа была содержательной. По данным агентства France Press со ссылкой на Елисейский дворец, Париж подтвердил намерение продолжить контакты с Москвой
