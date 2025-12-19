https://ria.ru/20251219/lukashenko-2063309798.html
Лукашенко рассказал, что смотрел прямую линию с Путиным
Лукашенко рассказал, что смотрел прямую линию с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
Лукашенко рассказал, что смотрел прямую линию с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что смотрел совмещенную с пресс-конференцией прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.12.2025
Лукашенко рассказал, что смотрел прямую линию с Путиным
