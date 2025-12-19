Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, что смотрел прямую линию с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
15:38 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/lukashenko-2063309798.html
Лукашенко рассказал, что смотрел прямую линию с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что смотрел совмещенную с пресс-конференцией прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:38:00+03:00
2025-12-19T15:38:00+03:00
белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире
Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире
Лукашенко рассказал, что смотрел прямую линию с Путиным

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что смотрел совмещенную с пресс-конференцией прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным.
"Я старшего брата (так Лукашенко часто называет Путина - ред.) посмотрел по телевизору. У него тоже сегодня такой очень важный отчетный период - итоговая пресс-конференция", - сказал Лукашенко, подводя итоги прошедшего в Минске 18-19 декабря заседания Всебелорусского народного собрания (ВНС).
Белорусский президент рассказал делегатам собрания, что Путин в ходе прямой линии сообщил, что накануне смотрел трансляцию заседания ВНС. "Заявил о том, что в прямом эфире смотрел вчера наше Всебелорусское народное собрание, и поздравил нас с большим успехом", - сказал Лукашенко, слова которого были встречены бурными аплодисментами участников заседания.
