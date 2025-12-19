Лукашенко рассказал о выборе места для размещения "Орешника"

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" размещен на территории Белоруссии там, где это наиболее целесообразно, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.

« "Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду, хотя со временем это тайной не будет. Такой позиционный район создать за короткий промежуток времени или длительный, он тайной не будет", - сказал Лукашенко на проходящем в Минске заседании Всебелорусского народного собрания.

Он рассказал участникам заседания, что находящиеся за рубежом противники белорусских властей распространяют информацию о том, что "Орешник" якобы размещен в районе города Слуцк Минской области

"Не хочу говорить, где, не скажу, но это - полная брехня. Ни в каком Слуцке "Орешник" не размещали", - заявил белорусский лидер.