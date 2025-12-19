Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о выборе места для размещения "Орешника" - РИА Новости, 19.12.2025
12:56 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/lukashenko-2063201148.html
Лукашенко рассказал о выборе места для размещения "Орешника"
Лукашенко рассказал о выборе места для размещения "Орешника" - РИА Новости, 19.12.2025
Лукашенко рассказал о выборе места для размещения "Орешника"
Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" размещен на территории Белоруссии там, где это наиболее целесообразно, заявил в пятницу президент республики... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:56:00+03:00
2025-12-19T12:56:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
минская область
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_265:0:2134:1052_1920x0_80_0_0_9380d2eec3bc14c0fffd6e39e04fc336.jpg
https://ria.ru/20251217/raketa_oreshnik-1988644513.html
белоруссия
минск
минская область
в мире, белоруссия, минск, минская область, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Минская область, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о выборе места для размещения "Орешника"

Лукашенко: "Орешник" в Белоруссии разместили там, где наиболее целесообразно

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" размещен на территории Белоруссии там, где это наиболее целесообразно, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
«
"Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду, хотя со временем это тайной не будет. Такой позиционный район создать за короткий промежуток времени или длительный, он тайной не будет", - сказал Лукашенко на проходящем в Минске заседании Всебелорусского народного собрания.
Он рассказал участникам заседания, что находящиеся за рубежом противники белорусских властей распространяют информацию о том, что "Орешник" якобы размещен в районе города Слуцк Минской области.
"Не хочу говорить, где, не скажу, но это - полная брехня. Ни в каком Слуцке "Орешник" не размещали", - заявил белорусский лидер.
Накануне Лукашенко сообщил, что "Орешник" с 17 декабря находится на территории республики, первые позиции для него уже оборудованы.
Новейшая российская ракета Орешник
Новейшая российская ракета "Орешник"
17 декабря, 14:19
 
В миреБелоруссияМинскМинская областьАлександр Лукашенко
 
 
