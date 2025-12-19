https://ria.ru/20251219/lukashenko-2063201148.html
Лукашенко рассказал о выборе места для размещения "Орешника"
Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" размещен на территории Белоруссии там, где это наиболее целесообразно, заявил в пятницу президент республики...
2025-12-19T12:56:00+03:00
2025-12-19T12:56:00+03:00
2025-12-19T12:56:00+03:00
Лукашенко: "Орешник" в Белоруссии разместили там, где наиболее целесообразно
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" размещен на территории Белоруссии там, где это наиболее целесообразно, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
"Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду, хотя со временем это тайной не будет. Такой позиционный район создать за короткий промежуток времени или длительный, он тайной не будет", - сказал Лукашенко
на проходящем в Минске
заседании Всебелорусского народного собрания.
Он рассказал участникам заседания, что находящиеся за рубежом противники белорусских властей распространяют информацию о том, что "Орешник" якобы размещен в районе города Слуцк Минской области
.
"Не хочу говорить, где, не скажу, но это - полная брехня. Ни в каком Слуцке "Орешник" не размещали", - заявил белорусский лидер.
Накануне Лукашенко сообщил, что "Орешник" с 17 декабря находится на территории республики, первые позиции для него уже оборудованы.