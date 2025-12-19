https://ria.ru/20251219/lukashenko-2063176067.html
Лукашенко заявил, что телефоны его окружения на контроле у США
Лукашенко заявил, что телефоны его окружения на контроле у США - РИА Новости, 19.12.2025
Лукашенко заявил, что телефоны его окружения на контроле у США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрразведка РФ предупредила его, что телефоны людей рядом с ним находятся "на контроле" у США. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:22:00+03:00
2025-12-19T12:22:00+03:00
2025-12-19T12:27:00+03:00
в мире
россия
сша
белоруссия
александр лукашенко
мирный план сша по украине
россия
сша
белоруссия
Новости
ru-RU
Лукашенко заявил, что телефоны его окружения на контроле у США
Лукашенко: разведка РФ предупредила, что телефоны его близких на контроле у США