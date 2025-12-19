Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что телефоны его окружения на контроле у США - РИА Новости, 19.12.2025
12:22 19.12.2025 (обновлено: 12:27 19.12.2025)
Лукашенко заявил, что телефоны его окружения на контроле у США
Лукашенко заявил, что телефоны его окружения на контроле у США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрразведка РФ предупредила его, что телефоны людей рядом с ним находятся "на контроле" у США. РИА Новости, 19.12.2025
Лукашенко заявил, что телефоны его окружения на контроле у США

Лукашенко: разведка РФ предупредила, что телефоны его близких на контроле у США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрразведка РФ предупредила его, что телефоны людей рядом с ним находятся "на контроле" у США.
"Совсем недавно, во второй раз в течение этого года, меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с президентом: мои дети, там еще кто-то, в столовой, не столовой, кто-то рядом, ближе - они на контроле США", - заявил Лукашенко в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
По его словам, это естественно.
"Я бы мог и догадаться. Но мне в лишний раз назвали фамилии и телефоны. Но когда я потребовал от КГБ, ОАЦ (Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии - ред.) они мне еще добавили к этому списку. Интерес огромный", - отметил Лукашенко.
