"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко
"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2025
"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко
Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии, сообщил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:48:00+03:00
2025-12-19T11:48:00+03:00
2025-12-19T11:59:00+03:00
"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко
Лукашенко: "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии