"Орешник" более чем наполовину белорусского производства, заявил Лукашенко
11:43 19.12.2025 (обновлено: 12:00 19.12.2025)
"Орешник" более чем наполовину белорусского производства, заявил Лукашенко
экономика, в мире, белоруссия, александр лукашенко
Экономика, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании "Ньюсмакс"
МИНСК, 19 дек- РИА Новости. Комплекс "Орешник" более чем наполовину белорусского производства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вот мы говорим "Орешник", "Орешник", "Орешник". Я тоже как-то внимания не обращал. Владимир Владимирович Путин мне как-то сказал: "Ты хоть знаешь, что "Орешник" - это большая половина белорусского производства… Оказывается, только ракета, сложное техническое сооружение, - это российского производства. Все остальное белорусское", - заявил Лукашенко.
