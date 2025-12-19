Рейтинг@Mail.ru
19.12.2025
22:28 19.12.2025
Лондон не будет использовать активы России для помощи Киеву, пишет FT
Лондон не будет использовать активы России для помощи Киеву, пишет FT
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лондон не будет в одностороннем порядке использовать замороженные активы РФ в Британии для помощи Киеву после провала аналогичной инициативы на саммите ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на правительственные источники.
"Британское правительство исключило собственную попытку использовать около 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов, находящихся в британских банках, для оказания помощи Украине после того, как провалилась аналогичная инициатива в ЕС", - пишет издание.
В частности, в пятницу британские чиновники сообщили журналистам, что Лондон не будет в одностороннем порядке использовать активы РФ для помощи Киеву, поскольку планировал делать это только в тесном сотрудничестве с Австралией, Канадой и ЕС. По словам представителя правительства, Британия "не будет двигаться вперед по этому вопросу без международных партнеров", но продолжит тесно сотрудничать с G7 и ЕС по вопросам финансирования Украины.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия не оставит без ответа незаконные действия с активами, заявили в МИД
Вчера, 17:36
 
Заголовок открываемого материала