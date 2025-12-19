https://ria.ru/20251219/logistika-2063226800.html
Путин призвал улучшать логистику в сфере поставок рыбы
Рыба с Дальнего Востока должна максимально дешевым способом попадать в европейскую часть РФ, нужно улучшать логистику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия
экономика
дальний восток
владимир путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рыба с Дальнего Востока должна максимально дешевым способом попадать в европейскую часть РФ, нужно улучшать логистику, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно улучшить логистику, надо добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока
могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.