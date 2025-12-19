https://ria.ru/20251219/liniya-2063148975.html
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года - РИА Новости, 19.12.2025
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года
Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным за час до эфира уже превысило показатели прошлого года, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:18:00+03:00
2025-12-19T11:18:00+03:00
2025-12-19T11:18:00+03:00
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063115514_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_e275758fc34ef2bd702db084b1a1b59f.jpg
https://ria.ru/20251219/kapusta-2063114982.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063115514_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_09ce11f66bc09e9b55e152920eebeec1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года
Число вопросов к прямой линии Путина за час до эфира превысило показатели 2024 г