Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года - РИА Новости, 19.12.2025
11:18 19.12.2025
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года
Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным за час до эфира уже превысило показатели прошлого года, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.12.2025
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным за час до эфира уже превысило показатели прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.
В 2024 году на программу поступило порядка 2,5 миллиона вопросов.
В эфире телеканала "Россия 24" сообщили, что по состоянию на 11.00 число обращений превысило 2,593 миллиона.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025 Общество
 
 
