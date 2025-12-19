Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, почему ЕС отложил рассмотрение вопроса о российских активах - РИА Новости, 19.12.2025
10:47 19.12.2025
СМИ узнали, почему ЕС отложил рассмотрение вопроса о российских активах
СМИ узнали, почему ЕС отложил рассмотрение вопроса о российских активах - РИА Новости, 19.12.2025
СМИ узнали, почему ЕС отложил рассмотрение вопроса о российских активах
Лидеры ЕС отложили вопрос об изъятии замороженных российских активов РФ, поскольку спешили домой на Рождество, пишет газета Politico.
СМИ узнали, почему ЕС отложил рассмотрение вопроса о российских активах

Politico: лидеры ЕС отложили вопрос об активах РФ из-за Рождества

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидеры ЕС отложили вопрос об изъятии замороженных российских активов РФ, поскольку спешили домой на Рождество, пишет газета Politico.
"Учитывая то, что время поджимало, а лидеры стремились поскорее уехать из Брюсселя на рождественские каникулы... разговоры перешли к "плану Б" ЕК по финансированию Украины, а именно совместному займу", - пишет Politico.
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Медведев заявил о начале масштабного передела влияния в Европе
Вчера, 10:28
Как пишет издание, собравшиеся в четверг лидеры 27 стран ЕС решили отложить на финальную часть саммита обсуждение финансирования Украины, чтобы получить больше времени на убеждение противника этой идеи - премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Параллельно с обсуждением ряда ключевых вопросов лидеры ЕС незаметно совещались со своими коллегами на полях саммита, отмечает Politico. По данным издания, в рамках таких обсуждений канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с премьером Италии Джорджей Мелони один на один, чтобы попытаться склонить ее на свою сторону.
"После четырех часов переговоров возникла реальная перспектива отсутствия сделки", - отмечает Politico.
По данным издания, идея использования российских активов для кредита провалилась вскоре после того, как среди лидеров был распространен двухстраничный юридический документ, в котором описывались опасения Бельгии. Для многих лидеров он вызвал слишком много вопросов. Так, Мелони быстро начала выискивать недостатки, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Люксембурга Люк Фриден поспешили присоединиться к ней.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ пишут о новой драматической главе в истории ЕС после решения по активам
Вчера, 10:07
 
Заголовок открываемого материала