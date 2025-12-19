СМИ узнали, почему ЕС отложил рассмотрение вопроса о российских активах

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидеры ЕС отложили вопрос об изъятии замороженных российских активов РФ, поскольку спешили домой на Рождество, пишет газета Politico.
Как пишет издание, собравшиеся в четверг лидеры 27 стран ЕС решили отложить на финальную часть саммита обсуждение финансирования Украины, чтобы получить больше времени на убеждение противника этой идеи - премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Параллельно с обсуждением ряда ключевых вопросов лидеры ЕС незаметно совещались со своими коллегами на полях саммита, отмечает Politico. По данным издания, в рамках таких обсуждений канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с премьером Италии Джорджей Мелони один на один, чтобы попытаться склонить ее на свою сторону.
"После четырех часов переговоров возникла реальная перспектива отсутствия сделки", - отмечает Politico.
По данным издания, идея использования российских активов для кредита провалилась вскоре после того, как среди лидеров был распространен двухстраничный юридический документ, в котором описывались опасения Бельгии. Для многих лидеров он вызвал слишком много вопросов. Так, Мелони быстро начала выискивать недостатки, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Люксембурга Люк Фриден поспешили присоединиться к ней.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.