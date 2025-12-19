СМИ: ЕС обсуждает кредит Киеву за счет активов России

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Лидерам ЕС в ходе саммита Евросовета предложили компромиссный вариант помощи Киеву, предусматривающий выдачу Украине кредита на базе 90 миллиардов евро замороженных российских активов, сообщает издание Лидерам ЕС в ходе саммита Евросовета предложили компромиссный вариант помощи Киеву, предусматривающий выдачу Украине кредита на базе 90 миллиардов евро замороженных российских активов, сообщает издание Euractiv со ссылкой на документ в его распоряжении.

« "Лидеры ЕС обсуждают компромиссный вариант по подготовке кредита Киеву на 90 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов", — говорится в материале.

По данным Euractiv, после 13-часовых переговоров лидерам ЕС раздали измененный черновой документ из двух страниц, в котором содержатся многие ключевые требования премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

Ссылаясь на двух европейских дипломатов, издание отмечает, что новый документ до такой степени учитывает требования Бельгии, что становится неприемлемым для многих стран, и его могут не принять.

Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита Евросовета не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России, эта тема даже не фигурирует в заявлении, опубликованном после первого дня переговоров.

Как заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, Евросоюз отказался от идеи найти способ финансирования Украины, который устроил бы все страны-члены, поэтому только в конце первого дня саммита перешел к настоящей дискуссии.

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

При этом Евросоюз, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".