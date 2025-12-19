СК проверит информацию об отказе в льготах семье, обратившейся к Путину

Многодетная мать Гульнара Баязитова на прямой линии с президентом рассказала о своей семье, воспитывающей шестерых детей, и о том, что им было отказано в предоставлении пособий и льгот, поскольку доход семьи незначительно превышает установленный для этого минимум.