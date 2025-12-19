СК проверит информацию об отказе в льготах семье, обратившейся к Путину

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по поступившему на прямую линию с президентом России обращению многодетной семьи Баязитовых из села Абалак Тюменской области, которой отказали в предоставлении пособий и льгот, сообщает информационный центр СК РФ.
Многодетная мать Гульнара Баязитова на прямой линии с президентом рассказала о своей семье, воспитывающей шестерых детей, и о том, что им было отказано в предоставлении пособий и льгот, поскольку доход семьи незначительно превышает установленный для этого минимум.
"В СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки", - указано в сообщении СК.
Как сообщил ранее информационный центр правительства Тюменской области, глава Тобольского округа Андрей Ходосевич встретился с многодетной жительницей села Абалак, чтобы выяснить, какая помощь необходима семье.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.