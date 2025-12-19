Рейтинг@Mail.ru
23:44 19.12.2025
СК проверит информацию об отказе в льготах семье, обратившейся к Путину
СК проверит информацию об отказе в льготах семье, обратившейся к Путину
СК проверит информацию об отказе в льготах семье, обратившейся к Путину

СК проверит отказ в льготах семье Баязитовых, которая обратилась на прямую линию

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по поступившему на прямую линию с президентом России обращению многодетной семьи Баязитовых из села Абалак Тюменской области, которой отказали в предоставлении пособий и льгот, сообщает информационный центр СК РФ.
Многодетная мать Гульнара Баязитова на прямой линии с президентом рассказала о своей семье, воспитывающей шестерых детей, и о том, что им было отказано в предоставлении пособий и льгот, поскольку доход семьи незначительно превышает установленный для этого минимум.
«
"В СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки", - указано в сообщении СК.
Как сообщил ранее информационный центр правительства Тюменской области, глава Тобольского округа Андрей Ходосевич встретился с многодетной жительницей села Абалак, чтобы выяснить, какая помощь необходима семье.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину
