https://ria.ru/20251219/lgoty-2063427462.html
Многодетной тюменской семье помогут получить федеральные льготы
Многодетной тюменской семье помогут получить федеральные льготы - РИА Новости, 19.12.2025
Многодетной тюменской семье помогут получить федеральные льготы
Многодетной матери Гульнаре Баязитовой из села Абалак Тюменской области, которая рассказала президенту России Владимиру Путину о сложности назначения единого... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:46:00+03:00
2025-12-19T20:46:00+03:00
2025-12-19T20:46:00+03:00
тюменская область
общество
тюменская область
александр моор
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_206849dffefb7329110581f8675e7f24.jpg
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0cb9f9012292ea3194f313be1fc33a64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, александр моор, владимир путин, россия
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Александр Моор, Владимир Путин, Россия
Многодетной тюменской семье помогут получить федеральные льготы
Многодетной тюменской семье помогут оформить документы для федеральных льгот
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Многодетной матери Гульнаре Баязитовой из села Абалак Тюменской области, которая рассказала президенту России Владимиру Путину о сложности назначения единого пособия на детей, помогут оформить документы для получения федеральных социальных выплат, сообщил губернатор Александр Моор.
«
"Многодетная мама рассказала президенту о сложности назначения единого пособия на детей. Специалисты окажут помощь в оформлении документов на федеральные социальные выплаты. Отмечу, что все положенные по закону региональные выплаты и помощь семье оказаны. Ситуацию с многодетной семьей из Абалака держу на личном контроле", - написал Моор
в своем Telegram-канале.
Моор отметил, что по его поручению с Гульнарой Баязитовой связались сотрудники регионального департамента соцразвития, лично с ней пообщался глава муниципалитета Андрей Ходосевич.
По данным информационного центра правительства региона, семья состоит на учете в территориальном управлении по Тобольскому округу, получила региональный маткапитал на третьего, четвертого и пятого ребенка, сейчас оформляет документы для выплаты на шестого ребенка. Дети-школьники получают бесплатное питание. Семья получила выплаты на обеспечение малышей молочными смесями, компенсации за проезд в общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги. В этом году получила выплату на школьную и спортивную форму для детей.