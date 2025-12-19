Многодетной тюменской семье помогут получить федеральные льготы

Моор отметил, что по его поручению с Гульнарой Баязитовой связались сотрудники регионального департамента соцразвития, лично с ней пообщался глава муниципалитета Андрей Ходосевич.

По данным информационного центра правительства региона, семья состоит на учете в территориальном управлении по Тобольскому округу, получила региональный маткапитал на третьего, четвертого и пятого ребенка, сейчас оформляет документы для выплаты на шестого ребенка. Дети-школьники получают бесплатное питание. Семья получила выплаты на обеспечение малышей молочными смесями, компенсации за проезд в общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги. В этом году получила выплату на школьную и спортивную форму для детей.