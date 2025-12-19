https://ria.ru/20251219/lep-2063119422.html
В Ростове-на-Дону оборвалась ЛЭП из-за ночной атаки
В Ростове-на-Дону оборвалась ЛЭП из-за ночной атаки - РИА Новости, 19.12.2025
В Ростове-на-Дону оборвалась ЛЭП из-за ночной атаки
Высоковольтная ЛЭП оборвалась в Ростове-на-Дону в результате ночной воздушной атаки, без электро-, тепло- и водоснабжения осталась часть Советского и... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T09:54:00+03:00
2025-12-19T09:54:00+03:00
2025-12-19T09:54:00+03:00
происшествия
советский
ростов-на-дону
октябрьский район
александр скрябин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_f5ece3a7797c5d058ceb4421e7caf7b4.jpg
https://ria.ru/20251217/lep-2062544499.html
советский
ростов-на-дону
октябрьский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e9409db49243cef99289c420d85ea79c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, советский , ростов-на-дону, октябрьский район, александр скрябин
Происшествия, Советский , Ростов-на-Дону, Октябрьский район, Александр Скрябин
В Ростове-на-Дону оборвалась ЛЭП из-за ночной атаки
В Ростове-на-Дону оборвалась ЛЭП из-за ночной атаки, пострадавших нет