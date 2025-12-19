Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону оборвалась ЛЭП из-за ночной атаки - РИА Новости, 19.12.2025
09:54 19.12.2025
В Ростове-на-Дону оборвалась ЛЭП из-за ночной атаки
В Ростове-на-Дону оборвалась ЛЭП из-за ночной атаки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Высоковольтная ЛЭП оборвалась в Ростове-на-Дону в результате ночной воздушной атаки, без электро-, тепло- и водоснабжения осталась часть Советского и Октябрьского районов, пострадавших нет, сообщает глава города Александр Скрябин.
"Ночью наш город вновь подвергся воздушной атаке врага. Главное, что никто из людей не пострадал. В Первомайском районе ликвидировали возгорание хозяйственной постройки. Вместе с тем, обрыв высоковольтной ЛЭП привел к тому, что в без электро-, тепло- и водоснабжения осталась часть Советского и Октябрьского районов", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации делают всё необходимое для скорейшего восстановления подачи ресурсов.
На Кубани обломки БПЛА повредили две ЛЭП
17 декабря, 09:13
 
ПроисшествияСоветскийРостов-на-ДонуОктябрьский районАлександр Скрябин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
