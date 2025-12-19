ЛДПР подготовит инициативы в соцсфере по итогам прямой линии с Путиным

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовят по итогам прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным" пакет законопроектов с уклоном на социальную сферу, поддержку материнства и доступности жилья, заявил лидер ЛДПР, глава думской фракции Леонид Слуцкий.