Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР подготовит инициативы в соцсфере по итогам прямой линии с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/ldpr-2063404666.html
ЛДПР подготовит инициативы в соцсфере по итогам прямой линии с Путиным
ЛДПР подготовит инициативы в соцсфере по итогам прямой линии с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
ЛДПР подготовит инициативы в соцсфере по итогам прямой линии с Путиным
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовят по итогам прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным" пакет законопроектов с уклоном на социальную сферу,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:38:00+03:00
2025-12-19T18:38:00+03:00
общество
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29bc3e922a29393188029b081af9061c.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063404577.html
https://ria.ru/20251219/itogi-2063252231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_fc103bf981614182a80ce20260204d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
ЛДПР подготовит инициативы в соцсфере по итогам прямой линии с Путиным

Слуцкий: ЛДПР подготовит инициативы с уклоном на соцсферу по итогам прямой линии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг ЛДПР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовят по итогам прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным" пакет законопроектов с уклоном на социальную сферу, поддержку материнства и доступности жилья, заявил лидер ЛДПР, глава думской фракции Леонид Слуцкий.
"Мы готовим пакет законопроектов по итогам прямой линии с большим уклоном, если позволите так выразиться, с большим, серьезным уклоном на социальную сферу, на поддержку материнства и доступности жилья", - сказал Слуцкий журналистам по итогам прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным".
Про налоги, инопланетян, любовь и мошенников. Яркие моменты пресс-конференции Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Про налоги, любовь и мошенников. Яркие моменты пресс-конференции Путина
Вчера, 18:38
Парламентарий также поддержал инициативу главы государства об увеличении количества часов, которые ребенок проводит в яслях и детском саду.
"Мы, как любая политическая партия, существуем ради людей. 36 лет назад великий (Владимир - ред.) Жириновский создал ЛДПР ради людей, и их поддержка - наша главная задача, особенно сейчас, когда мы переживаем, может быть, главный момент истины в нашей постсоветской, нашей новейшей истории. Сегодня надо как никогда работать по поддержке людей, по нормализации миграционной политики, по преодолению демографического кризиса, по мерам социальной поддержки, особенно в сфере материнства и детства, по поддержке специальной военной операции, ветеранов СВО, их семей, семей тех, кто отдал за нас свои жизни", - добавил он.
Президент РФ в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Главные вопросы: прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 16:38
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала