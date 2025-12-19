Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Сейшел вопросы взаимодействия стран - РИА Новости, 19.12.2025
19:51 19.12.2025
Лавров обсудил с главой МИД Сейшел вопросы взаимодействия стран
Лавров обсудил с главой МИД Сейшел вопросы взаимодействия стран
в мире
россия
сейшельские острова
каир (город)
сергей лавров
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сейшельские острова
каир (город)
в мире, россия, сейшельские острова, каир (город), сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сейшельские острова, Каир (город), Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел и диаспоры республики Сейшельские острова Барри Фором актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая взаимодействие России и Сейшельских островов в ряде ключевых сфер, сообщает МИД РФ.
Каире "на полях" Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка" министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и диаспоры республики Сейшельские острова Барри Фором. В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая взаимодействие России и Сейшельских островов в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других областях с акцентом на реализацию возможных совместных проектов в сферах туризма, рыболовства, образования и подготовки кадров по гражданским специальностям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия и Египет обсуждают расширение авиасообщения, сообщил Лавров
Вчера, 17:03
Кроме того, главы МИД подтвердили обоюдный настрой на развитие российско-сейшельского партнерства в международных делах, укрепление конструктивного взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Лавров обсудил с главой ЭКОВАС вопросы российско-африканской повестки
Вчера, 19:09
 
