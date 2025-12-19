Лавров обсудил с главой МИД Сейшел вопросы взаимодействия стран

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел и диаспоры республики Сейшельские острова Барри Фором актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая взаимодействие России и Сейшельских островов в ряде ключевых сфер, сообщает МИД РФ.
"В Каире "на полях" Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка" министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и диаспоры республики Сейшельские острова Барри Фором. В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая взаимодействие России и Сейшельских островов в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других областях с акцентом на реализацию возможных совместных проектов в сферах туризма, рыболовства, образования и подготовки кадров по гражданским специальностям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, главы МИД подтвердили обоюдный настрой на развитие российско-сейшельского партнерства в международных делах, укрепление конструктивного взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках.