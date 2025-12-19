Лавров обсудил с главой МИД Египта реализацию плана по Газе

КАИР, 19 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдель Аты обсудили в пятницу реализацию второго этапа мирного плана по урегулированию вокруг сектора Газа, сообщил египетский министр.
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа
16 декабря, 17:42
По словам главы египетского МИД, реализация плана по Газе не должна отвлекать от решения гуманитарных вопросов жителей региона, а также ситуации на Западном берегу реки Иордан, где Израиль активизировал поселенческую деятельность.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.