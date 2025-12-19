Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Египта реализацию плана по Газе
17:26 19.12.2025 (обновлено: 17:27 19.12.2025)
Лавров обсудил с главой МИД Египта реализацию плана по Газе
Лавров обсудил с главой МИД Египта реализацию плана по Газе - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров обсудил с главой МИД Египта реализацию плана по Газе
Главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдель Аты обсудили в пятницу реализацию второго этапа мирного плана по урегулированию вокруг сектора Газа,... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
россия
египет
израиль
сергей лавров
дональд трамп
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
египет
израиль
в мире, россия, египет, израиль, сергей лавров, дональд трамп, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Египет, Израиль, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудил с главой МИД Египта реализацию плана по Газе

Лавров обсудил с главой МИД Египта реализацию второго этапа плана по Газе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдель Аты обсудили в пятницу реализацию второго этапа мирного плана по урегулированию вокруг сектора Газа, сообщил египетский министр.
"Египетские усилия продолжаются, мы обсудили эту тему с Лавровым сегодня... Мы считаем, что в самое ближайшее время начнется вывод израильских войск, размещение миротворцев и создание гражданского комитета по управлению сектором Газа", - сказал министр на пресс-конференции в Каире.
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа
16 декабря, 17:42
По словам главы египетского МИД, реализация плана по Газе не должна отвлекать от решения гуманитарных вопросов жителей региона, а также ситуации на Западном берегу реки Иордан, где Израиль активизировал поселенческую деятельность.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
