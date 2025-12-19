Развитие событий в Газе вызывает тревогу, заявил Лавров

КАИР, 19 дек – РИА Новости. Последнее развитие событий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан вызывает тревогу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"У нас единая позиция (с Египтом - ред.) в пользу скорейшего обеспечения устойчивого режима прекращения огня в секторе Газа без каких-либо нарушений", - отметил министр.