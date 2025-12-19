Развитие событий в Газе вызывает тревогу, заявил Лавров

КАИР, 19 дек – РИА Новости. Последнее развитие событий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан вызывает тревогу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Последнее развитие событий и в Газе, и на Западном берегу конечно же вызывает тревогу", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдельати.
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа
16 декабря, 17:42
"У нас единая позиция (с Египтом - ред.) в пользу скорейшего обеспечения устойчивого режима прекращения огня в секторе Газа без каких-либо нарушений", - отметил министр.
Как ранее заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, прекращение огня в конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС не облегчило жизнь на западном берегу Иордана, устойчивое перемирие пока не достигнуто, Израиль продолжает проводить силовые операции. По информации Полянского, с 10 октября Израиль нанес около 800 ударов, в результате чего погибли 386 человек.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.