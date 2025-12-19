Рейтинг@Mail.ru
Развитие событий в Газе вызывает тревогу, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 19.12.2025 (обновлено: 16:58 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/lavrov-2063351556.html
Развитие событий в Газе вызывает тревогу, заявил Лавров
Развитие событий в Газе вызывает тревогу, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
Развитие событий в Газе вызывает тревогу, заявил Лавров
Последнее развитие событий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан вызывает тревогу, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:55:00+03:00
2025-12-19T16:58:00+03:00
в мире
израиль
россия
египет
сергей лавров
дмитрий полянский
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251216/hamas-2062449378.html
https://ria.ru/20251219/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, египет, сергей лавров, дмитрий полянский, дональд трамп, хамас, оон
В мире, Израиль, Россия, Египет, Сергей Лавров, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, ХАМАС, ООН
Развитие событий в Газе вызывает тревогу, заявил Лавров

Лавров: развитие событий в секторе Газа вызывает тревогу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 19 дек – РИА Новости. Последнее развитие событий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан вызывает тревогу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Последнее развитие событий и в Газе, и на Западном берегу конечно же вызывает тревогу", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдельати.
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа
16 декабря, 17:42
По словам Лаврова, Москва выступает против любых действий, которые бы перечеркнули усилия по урегулированию в секторе Газа.
"У нас единая позиция (с Египтом - ред.) в пользу скорейшего обеспечения устойчивого режима прекращения огня в секторе Газа без каких-либо нарушений", - отметил министр.
Как ранее заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, прекращение огня в конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС не облегчило жизнь на западном берегу Иордана, устойчивое перемирие пока не достигнуто, Израиль продолжает проводить силовые операции. По информации Полянского, с 10 октября Израиль нанес около 800 ударов, в результате чего погибли 386 человек.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияЕгипетСергей ЛавровДмитрий ПолянскийДональд ТрампХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала