Лавров назвал лидеров ЕС невоспитанными - РИА Новости, 19.12.2025
16:06 19.12.2025 (обновлено: 16:11 19.12.2025)
Лавров назвал лидеров ЕС невоспитанными
Лавров назвал лидеров ЕС невоспитанными
в мире
россия
индия
китай
сергей лавров
оон
в мире, россия, индия, китай, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Индия, Китай, Сергей Лавров, ООН
Лавров назвал лидеров ЕС невоспитанными

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "невоспитанными людьми" европейских лидеров за то, что те пытаются указывать Индии и Китаю, общаться с Россией или нет.
"Мы с уважением относимся к праву любой страны выбирать себе своих внешних партнеров. Это в полной мере отвечает требованию устава ООН об уважении суверенного равенства государств. Те, особенно, вот, нынешние лидеры так называемые, Евросоюза, которые публично заявляют, почему Китай общается с Россией, и как это, почему Индия общается с Россией. Но это хамство, это невоспитанные люди", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона
В миреРоссияИндияКитайСергей ЛавровООН
 
 
