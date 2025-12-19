Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию вокруг Судана и Ливии
16:01 19.12.2025
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию вокруг Судана и Ливии
в мире
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию вокруг Судана и Ливии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты актуальную ситуацию в Судане и Ливии с учетом актуального положения в странах.
Судане говорили с учетом вчерашнего визита генерала Бурхана в Каир. Мы признательны за информацию, которую нам коллеги предоставили, и у нас единое мнение о важности консолидации усилий международных игроков для достижения скорейшего прекращения огня и запуска полноформатного политического процесса с участием всех влиятельных общественно-политических сил страны, которые пользуются доверием в обществе", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Каире.
Также, по его словам, стороны обсудили и ситуацию вокруг Ливии, перспективы урегулирования в которой пока не очень надежны.
"Но есть целый ряд факторов, которые могут помочь достичь прогресса, и ключом к разрешению этой ситуации, на наш взгляд, является продвижение инклюзивного общенационального диалога в интересах сохранения единого ливийского государства. Как и мой коллега и друг, хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем скорейшее проведение с этой целью общенациональных выборов", - рассказал министр.
Лавров прибыл в Каир для участия во Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
