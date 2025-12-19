Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию вокруг Судана и Ливии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты актуальную ситуацию в Судане и Ливии с учетом актуального положения в странах.

"Но есть целый ряд факторов, которые могут помочь достичь прогресса, и ключом к разрешению этой ситуации, на наш взгляд, является продвижение инклюзивного общенационального диалога в интересах сохранения единого ливийского государства. Как и мой коллега и друг, хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем скорейшее проведение с этой целью общенациональных выборов", - рассказал министр.