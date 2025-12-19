Лавров обсудил с главой МИД Египта проекты в сфере топлива и энергетики

КАИР, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты в Каире обсудил новые и перспективные проекты в сфере поставок продовольствия и топлива, в том числе и для африканских стран.