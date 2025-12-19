Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Египта проекты в сфере топлива и энергетики
15:56 19.12.2025 (обновлено: 16:21 19.12.2025)
Лавров обсудил с главой МИД Египта проекты в сфере топлива и энергетики
Лавров обсудил с главой МИД Египта проекты в сфере топлива и энергетики - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров обсудил с главой МИД Египта проекты в сфере топлива и энергетики
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты в Каире обсудил новые и перспективные проекты в сфере... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
каир (город)
россия
египет
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
топливо
энергетика
каир (город)
россия
египет
в мире, каир (город), россия, египет, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), топливо, энергетика
В мире, Каир (город), Россия, Египет, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Топливо, Энергетика
Лавров обсудил с главой МИД Египта проекты в сфере топлива и энергетики

Лавров и глава МИД Египта обсудили новые проекты в сфере топлива и энергетики

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты в Каире обсудил новые и перспективные проекты в сфере поставок продовольствия и топлива, в том числе и для африканских стран.
"Обсуждали сегодня и новые перспективные проекты, нацеленные, в частности, на создание устойчивых цепочек поставок продовольствия и топлива, в том числе для стран Африки", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты по итогам переговоров в Каире.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Это первое мероприятие в таком формате на африканской земле.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции Эль-Дабаа. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин оценил товарооборот России и Египта
19 ноября, 14:23
 
