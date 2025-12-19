Лавров прокомментировал идею создания многонациональных сил на Украине

КАИР, 19 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности, которые предусматривают создание многонациональных сил во главе с Европой на Украине являются попыткой осуществить военное освоение украинской территории.
«
"Гарантии безопасности предполагают создание многонациональных сил для Украины по главе с Европой… То есть речь идет не столько о гарантии безопасности, сколько об очередной попытке, достаточно такой, знаете, нахрапистой… осуществить военное освоение украинской территории, как плацдарм для создания угроз Российской Федерации. Да и не только для создания угроз", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадрой Абдель Аты по итогам переговоров в Каире.
Он отметил, что силы, размещенные на территории Украины, якобы будут помогать в восстановлении ВСУ, в обеспечении контроля над воздушным пространством страны, в обеспечении безопасности на море, а также путем проведения операций внутри Украины на земле.