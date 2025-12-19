Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал идею создания многонациональных сил на Украине
15:43 19.12.2025 (обновлено: 16:35 19.12.2025)
Лавров прокомментировал идею создания многонациональных сил на Украине
Лавров прокомментировал идею создания многонациональных сил на Украине - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров прокомментировал идею создания многонациональных сил на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности, которые предусматривают создание многонациональных сил во главе с Европой на Украине являются... РИА Новости, 19.12.2025
Лавров прокомментировал идею создания многонациональных сил на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
КАИР, 19 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности, которые предусматривают создание многонациональных сил во главе с Европой на Украине являются попыткой осуществить военное освоение украинской территории.
"Гарантии безопасности предполагают создание многонациональных сил для Украины по главе с Европой… То есть речь идет не столько о гарантии безопасности, сколько об очередной попытке, достаточно такой, знаете, нахрапистой… осуществить военное освоение украинской территории, как плацдарм для создания угроз Российской Федерации. Да и не только для создания угроз", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадрой Абдель Аты по итогам переговоров в Каире.
Он отметил, что силы, размещенные на территории Украины, якобы будут помогать в восстановлении ВСУ, в обеспечении контроля над воздушным пространством страны, в обеспечении безопасности на море, а также путем проведения операций внутри Украины на земле.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она станет первым мероприятием в таком формате на африканской земле.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россию обманули с нерасширением НАТО на Восток, заявил Путин
Украина Россия Сергей Лавров В мире
 
 
