https://ria.ru/20251219/lavrov-2063312382.html
Европа не нужна в общении России и США, заявил Лавров
Европа не нужна в общении России и США, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
Европа не нужна в общении России и США, заявил Лавров
Европа с ее позициями не нужна в качестве третьей стороны в общении России с США по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:42:00+03:00
2025-12-19T15:42:00+03:00
2025-12-19T15:48:00+03:00
россия
сша
европа
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20251219/rossija-2063314013.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, европа, сергей лавров, в мире
Россия, США, Европа, Сергей Лавров, В мире
Европа не нужна в общении России и США, заявил Лавров
Лавров: Европа не нужна как третья сторона в общении РФ и США по Украине