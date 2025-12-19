Рейтинг@Mail.ru
Европа не нужна в общении России и США, заявил Лавров
15:42 19.12.2025
Европа не нужна в общении России и США, заявил Лавров
Европа не нужна в общении России и США, заявил Лавров
Европа с ее позициями не нужна в качестве третьей стороны в общении России с США по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2025
Европа не нужна в общении России и США, заявил Лавров

Лавров: Европа не нужна как третья сторона в общении РФ и США по Украине

КАИР, 19 дек - РИА Новости. Европа с ее позициями не нужна в качестве третьей стороны в общении России с США по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если говорить о европейцах в качестве потенциального третьего участника, нам с такими позициями помогать не надо. Российско-американский диалог опирается, как я уже сказал, на прочные понимания Аляски", - сказал он журналистам по итогам переговоров со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты.
