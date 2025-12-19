Рейтинг@Mail.ru
Москва выступает за неделимую безопасность, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
15:42 19.12.2025 (обновлено: 15:46 19.12.2025)
Москва выступает за неделимую безопасность, заявил Лавров
Москва выступает за неделимую безопасность, заявил Лавров
Москва выступает за неделимую безопасность, заявил Лавров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Россия выступает за неделимую безопасность, которая пресекла бы любые попытки пойти по милитаристскому пути, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы же, в отличие от них ("ястребов" в руководстве НАТО и Европейских стран - ред.), понимаем и выступаем, я еще раз это подчеркну особо, как неоднократно говорил президент (РФ Владимир - ред.) Путин, за обеспечение неделимой безопасности, по-честному и на равных условиях. Такой безопасности, которая, в отличие от европейского подхода, не готовила бы очередную войну, а гарантированно бы пресекала любые попытки пойти по милитаристскому пути ", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.
МоскваВ миреНАТОСергей ЛавровРоссияЕгипет
 
 
