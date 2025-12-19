https://ria.ru/20251219/lavrov-2063312118.html
Москва выступает за неделимую безопасность, заявил Лавров
Москва выступает за неделимую безопасность, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
Москва выступает за неделимую безопасность, заявил Лавров
Россия выступает за неделимую безопасность, которая пресекла бы любые попытки пойти по милитаристскому пути, заявил российский министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:42:00+03:00
2025-12-19T15:42:00+03:00
2025-12-19T15:46:00+03:00
москва
в мире
нато
сергей лавров
россия
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251219/lavrov-2063312535.html
москва
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, в мире, нато, сергей лавров, россия, египет
Москва, В мире, НАТО, Сергей Лавров, Россия, Египет
Москва выступает за неделимую безопасность, заявил Лавров
Лавров: Москва выступает за неделимую безопасность