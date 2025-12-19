https://ria.ru/20251219/lavrov-2063310398.html
Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Россию
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пригласил главу МИД Египта Бадра Абдель Аты посетить Россию с визитом. РИА Новости, 19.12.2025
