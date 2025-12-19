Рейтинг@Mail.ru
15:39 19.12.2025 (обновлено: 16:36 19.12.2025)
Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Россию
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пригласил главу МИД Египта Бадра Абдель Аты посетить Россию с визитом. РИА Новости, 19.12.2025
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пригласил главу МИД Египта Бадра Абдель Аты посетить Россию с визитом.
"Мы очень довольны итогами переговоров, я хочу подтвердить нашу заинтересованность в регулярном поддержании диалога и с этой целью пригласил господина министра посетить Россию с ответным визитом ", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта по итогам переговоров.
Туристы во время экскурсии на территории храмового комплекса Древнего Египта - Карнакского храма - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Египте опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы
8 декабря, 22:45
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
